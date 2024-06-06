Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной

Китай готов оказывать поддержку Украине и продолжать развивать двусторонние отношения. Об этом 5 июня в ходе встречи с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Сибигой заявил замминистра МИД КНР Сунь Вэндунь, его слова цитирует новостной интернет-портал China.
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