В МИД России разъяснили послу Индии принципиальную позицию Москвы по Украине

Стороны «сверили подходы к международным и двусторонним вопросам» Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Индии в Москве Винаем Кумаром в очередной раз разъяснил принципиальную позицию РФ по конфликту на Украине.