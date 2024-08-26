В МИД России разъяснили послу Индии принципиальную позицию Москвы по Украине

Стороны «сверили подходы к международным и двусторонним вопросам» Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Индии в Москве Винаем Кумаром в очередной раз разъяснил принципиальную позицию РФ по конфликту на Украине.
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