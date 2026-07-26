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Июньский марафон ФСДД

Июньский марафон ФСДД

Максимально возможное количество дисциплин, отработка навыков работы в команде, различные виды оружия – словом, лето 2025 года для участников соревнований ФСДД стало испытанием на выносливость, любовь к спортивной стрельбе и на надёжность стрелковых комплексов.

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