Июньский марафон ФСДД

Максимально возможное количество дисциплин, отработка навыков работы в команде, различные виды оружия – словом, лето 2025 года для участников соревнований ФСДД стало испытанием на выносливость, любовь к спортивной стрельбе и на надёжность стрелковых комплексов.
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