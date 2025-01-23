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Декан Финуниверситета Селезнев: США скрывают начавшийся экономический кризис

Декан Финуниверситета Селезнев: США скрывают начавшийся экономический кризис

США находятся в состоянии экономического кризиса, но пытаются скрыть это. Подтверждают это разные источники, в том числе показания экс-министра финансов и Филадельфийского резервного банка, заявил декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при Правительстве РФ, председатель совета молодых ученых Павел Селезнев в эфире Общественной Службы Новостей.

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