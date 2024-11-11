Завершились съемки сериала «Таганрог» о героях донского подполья

Завершились съемки восьмисерийной военно-исторической драмы «Таганрог» о героях донского подполья, которые боролись с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации Ростовской области во время Великой Отечественной войны.
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