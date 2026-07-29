"Могут даже не посадить": Поплавская о гибели учёного РАН после побоев

Актриса эмоционально высказалась о трагедии с учёным в Екатеринбурге.Актриса Яна Поплавская резко прокомментировала гибель 68-летнего члена-корреспондента РАН Никиты Зезина, скончавшегося после жестокого избиения в Екатеринбурге.
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