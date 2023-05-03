Аргументы недели

98 626 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Поздно пить Боржоми, теперь он как крыса будет ползать по бункерам, все надо делать вовремя господа от Совбеза ибо ру...Дмитрий Медведев ...
  • Сергей К
    это ты дебил. Но что поделаешь. Какой уж есть. Не получился...Пока гром не грян...
  • Сергей К
    то-то он осердчал. До Берлина не мог успооиться.Пока гром не грян...

Челябинцам напомнят правила дворовых игр советского детства

Челябинцам напомнят правила дворовых игр советского детства

В ИЦАЭ для родителей выступит психолог, а потом всех пригласят порезвиться на улице. Скучаете по игре в скакалочку или классики? Хотите вспомнить молодость и сразиться с друзьями в лапту? Забыли ключевые правила этих суперпопулярных детских забав? Память вам помогут освежить на ближайшем мероприятии в ИЦАЭ Челябинска.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх