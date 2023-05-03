Челябинцам напомнят правила дворовых игр советского детства

В ИЦАЭ для родителей выступит психолог, а потом всех пригласят порезвиться на улице. Скучаете по игре в скакалочку или классики? Хотите вспомнить молодость и сразиться с друзьями в лапту? Забыли ключевые правила этих суперпопулярных детских забав? Память вам помогут освежить на ближайшем мероприятии в ИЦАЭ Челябинска.