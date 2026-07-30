Минобороны: ВСУ оставили много оружия и техники в Юрченково, Могрице и Малой Слободке

Три населённых пункта освобождены усилиями военнослужащих группировки "Север".Украинские военнослужащие оставили значительное количество оружия, боеприпасов и техники при отходе из насёленных пунктов Юрченково в Харьковской области, а также из Могрицы и Малой Слободки в Сумской области.
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