Минобороны: ВСУ оставили много оружия и техники в Юрченково, Могрице и Малой Слободке

Три населённых пункта освобождены усилиями военнослужащих группировки "Север".Украинские военнослужащие оставили значительное количество оружия, боеприпасов и техники при отходе из насёленных пунктов Юрченково в Харьковской области, а также из Могрицы и Малой Слободки в Сумской области.