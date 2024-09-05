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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер 6-й раз в последних 7 матчах обыграл Медведева и впервые вышел в 1/2 финала US Open

Синнер 6-й раз в последних 7 матчах обыграл Медведева и впервые вышел в 1/2 финала US Open

Первая ракетка мира Янник Синнер в четвертьфинале US Open обыграл Даниила Медведева – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

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