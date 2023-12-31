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Гагин: ВСУ отправили под Донецк несколько подразделений из числа мобилизованных

Гагин: ВСУ отправили под Донецк несколько подразделений из числа мобилизованных

Вооруженные силы Украины отправили в район Донецка несколько подразделений из числа мобилизованных. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Ян Гагин, советник руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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