Музей Донецка получил от ФСБ рассекреченные документы о преступлениях нацистов Евгения КомароваСотрудники ФСБ России по ДНР направили в Донецкий республиканский краеведческий музей документы, содержащие сведения о жертвах нацистов в 1941–1943 гг.
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