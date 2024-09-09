Музей Донецка получил от ФСБ рассекреченные документы о преступлениях нацистов Евгения КомароваСотрудники ФСБ России по ДНР направили в Донецкий республиканский краеведческий музей документы, содержащие сведения о жертвах нацистов в 1941–1943 гг.