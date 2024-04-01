"Надеюсь вернуть деньги": пришедшая на выборы с зеленкой профессор УрФУ вышла из спецприемника

Да он постоянно вмазанный, что ни форум - его бред тут как тут. О чем бы ни шла речь.

Игорь Кузнецов

Как я понимаю, Вы ещё живёте в то время, когда можно было "привлечь к ответственности за преподавание, идущее вразрез с политикой страны". С гуманитарными науками вообще всё сложно. Для школы только написали единый учебник по истории для 5-8 классов. Научимся поднимать флаг страны в школах, хотя бы по понедельникам, тогда можно будет говорить о "патриотизме". При этом нельзя "очернять" всё, что было ранее, научить детей думать и не повторять ошибок.