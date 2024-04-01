Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Будут хорошо платить, прекратят воровать, тогда и своих людей достаточно найдется. Пример - Белоруссия. Прекрасно обх..."Мне надоел этот ...
  • Николай Берлизов
    Худеть полезно! Браво! Вот только что-то я не вижу в этом определении необходимости в публикациях в СМИ научно-справо...Лекала революции ...
  • Николай Берлизов
    Вообще-то советы еще и предлагали и формулировали эти самые законы и постановления и депутатские запросы. И обсуждали...Лекала революции ...

"Надеюсь вернуть деньги": пришедшая на выборы с зеленкой профессор УрФУ вышла из спецприемника

"Надеюсь вернуть деньги": пришедшая на выборы с зеленкой профессор УрФУ вышла из спецприемника

Доктор наук Эмилия Носова после 15 суток ареста вышла на свободу. Она заявила, что ждет результатов следствия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Некрасова
Да он постоянно вмазанный, что ни форум - его бред тут как тут. О чем бы ни шла речь.
Ответить
4 час.
ИН
Ирина Некрасова
А кого-то и привлечь к ответственности за преподавание, идущее вразрез с политикой страны. Их, как выясняется, много, таких &quot;наставников молодежи&quot;, а по сути врагов.
Ответить
4 час.
Игорь Кузнецов
Как я понимаю, Вы ещё живёте в то время, когда можно было &quot;привлечь к ответственности за преподавание, идущее вразрез с политикой страны&quot;. С гуманитарными науками вообще всё сложно. Для школы только написали единый учебник по истории для 5-8 классов. Научимся поднимать флаг страны в школах, хотя бы по понедельникам, тогда можно будет говорить о &quot;патриотизме&quot;. При этом нельзя &quot;очернять&quot; всё, что было ранее, научить детей думать и не повторять ошибок.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх