Доктор наук Эмилия Носова после 15 суток ареста вышла на свободу. Она заявила, что ждет результатов следствия.
"Надеюсь вернуть деньги": пришедшая на выборы с зеленкой профессор УрФУ вышла из спецприемника
Комментарии
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Ирина Некрасова
Да он постоянно вмазанный, что ни форум - его бред тут как тут. О чем бы ни шла речь.
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4 час.
ИН
Ирина Некрасова
А кого-то и привлечь к ответственности за преподавание, идущее вразрез с политикой страны. Их, как выясняется, много, таких "наставников молодежи", а по сути врагов.
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4 час.
Игорь Кузнецов
Как я понимаю, Вы ещё живёте в то время, когда можно было "привлечь к ответственности за преподавание, идущее вразрез с политикой страны". С гуманитарными науками вообще всё сложно. Для школы только написали единый учебник по истории для 5-8 классов. Научимся поднимать флаг страны в школах, хотя бы по понедельникам, тогда можно будет говорить о "патриотизме". При этом нельзя "очернять" всё, что было ранее, научить детей думать и не повторять ошибок.
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3 час.
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