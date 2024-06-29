МТС подключила к сети поселок энергетиков на севере Колымы

Власти Магаданской области продолжают развивать инфраструктуру связи, особенно в отдаленных районах. Последним примером этого является подключение к мобильной сети МТС поселка Кедровый Сусуманского района.
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