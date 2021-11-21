Россия и США намерены отправить совместную миссию к Венере

Россия и США договорились об отправке совместной миссии к Венере. Проект уже согласован с американцами, несмотря на то, что эта планета "традиционно считалась русской", заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире передачи "Соловьев LIVE".