В России сократят расходы на поддержку начинающих бизнесменов

В следующем году расходы на поддержку начинающих бизнесменов сократят на 56%, пишут «Известия». Снижение финансирования связано с тем, что власти в целом планируют пересмотреть принципы оказания поддержки.
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