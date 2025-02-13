Черный день для Эстонии: как западные заукраинцы отреагировали на разговор Трампа с Путиным

Сторонники Киева с шоком и возмущением отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он переговорил с российским лидером Владимиром Путиным и «немедленно начнет переговоры» с ним о войне на Украине, пишет европейская версия Politico.
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