Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу: РФ готова идти навстречу США, но не будет доверять только словам

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Москва готова к восстановлению диалога с Вашингтоном, но не будет доверять только словам.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Кому идти на встречу, США? А ни чего, что они до сих пор снабжают оружием и разведдаными укрофашистов! С кем там вообще можно добавить договариваться? Их дела расходяться с реальными поступками! Сжигать всех и вся &quot;Солцепеками&quot;, забрасывать каждый опорник ФАБ-3000. Не хер уже с ними сюсюкаться. Кто не сдался сразу, тот сдохнет, чем быстрее мы это поймем, тем больше наших парней домой живыми вернуться!
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