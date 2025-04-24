ИМ

Ильдус Мамлеев

Кому идти на встречу, США? А ни чего, что они до сих пор снабжают оружием и разведдаными укрофашистов! С кем там вообще можно добавить договариваться? Их дела расходяться с реальными поступками! Сжигать всех и вся "Солцепеками", забрасывать каждый опорник ФАБ-3000. Не хер уже с ними сюсюкаться. Кто не сдался сразу, тот сдохнет, чем быстрее мы это поймем, тем больше наших парней домой живыми вернуться!