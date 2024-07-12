Новороссийск остался без воды: снижение подачи на 80 процентов

Так, сегодня стало известно о серьезнейшем ограничении подачи воды в Новороссийске. Как сообщает Новороссийский водоканал, принято сообщение от Троицкого группового водопровода: в связи с провалом напряжения на НСВ – 4-го подъема и отключения насосных агрегатов, идет снижение подачи воды Новороссийску с 10:00 на 80 процентов.