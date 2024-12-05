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Глава "Роснефти" Сечин: Рас-эль-Хайма – один из древнейших центров человечества

Глава "Роснефти" Сечин: Рас-эль-Хайма – один из древнейших центров человечества

Город Рас-Эль-Хайма в ОАЭ является одним из древнейших центров не только Евразии, но и всего человечества, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в рамках открытия специальной сессии на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

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