MWM: ВС России захватили самый мощный вариант танка Leopard 2

Техника захвачена в результате столкновения с ВСУ Военнослужащие российской армии в ходе специальной военной операции на Украине захватили самый мощный вариант танка Leopard 2, который был передан украинской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии