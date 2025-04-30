В России назвали уловкой предложение Зеленского о перемирии

Предложение Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии — уловка, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.
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