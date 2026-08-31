Тишковец: Бабье лето придёт в Россию на 5 дней в сентябре

В середине сентября Центральную Россию ожидает короткое бабье лето. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует потепление сроком не более пяти дней, после чего регион встретит настоящая осень с повышенными осадками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС Киев экстренно со...
- ФА Петербуржец расст...
- ДВ НЛО размером 20 м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым