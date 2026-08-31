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Царьград

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Тишковец: Бабье лето придёт в Россию на 5 дней в сентябре

Тишковец: Бабье лето придёт в Россию на 5 дней в сентябре

В середине сентября Центральную Россию ожидает короткое бабье лето. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует потепление сроком не более пяти дней, после чего регион встретит настоящая осень с повышенными осадками.

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