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Регионы России

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В России с 1 сентября 2026 года вводится цифровой рубль

В России с 1 сентября 2026 года вводится цифровой рубль

Цифровой кошелёк открывается через кнопку в банковском приложении с подтверждением через «Госуслуги», однако счёт находится на платформе Центрального банка и не привязан к конкретному банку.

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