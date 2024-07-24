Яркие краски лета: новинки Hisense, которые изменят ваше представление о просмотре видео

Реклама ООО «Горенье БТ», еrid: LjN8KC8gCС появлением огромного числа медиаплатформ и регулярным выходом контента самого высокого качества на любой вкус мы совсем забыли, что еще каких-то 15-20 лет назад лето традиционно считалось «низким» сезоном для ТВ.
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