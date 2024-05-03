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Региональная Юридическая Служба

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TikTok сделали полностью доступным, а после снова заблокировали на территории РФ

TikTok сделали полностью доступным, а после снова заблокировали на территории РФ

Вчера пользователи в России на короткое время получили доступ к запрещенной социальной сети TikTok. Неожиданно для многих, им стало доступно не только просматривать видео, но и публиковать свои собственные.

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