TikTok сделали полностью доступным, а после снова заблокировали на территории РФ

Вчера пользователи в России на короткое время получили доступ к запрещенной социальной сети TikTok. Неожиданно для многих, им стало доступно не только просматривать видео, но и публиковать свои собственные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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