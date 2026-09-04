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Не только о футболе

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Сделки «Краснодара», большая продажа «Арсенала» и цена на Головина. Трансферы и слухи дня

Сделки «Краснодара», большая продажа «Арсенала» и цена на Головина. Трансферы и слухи дня

    «Бенфика» подписала таланта «Манчестер Сити». А «Локомотив» взял в аренду Мостового. Трансферные новости не иссякают, несмотря на уход с летнего рынка клубов из топ-лиг Европы.

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