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За рулем

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В Москве продают уникальную Волгу — «догонялку» с 5,5-литровым мотором

В Москве продают уникальную Волгу — «догонялку» с 5,5-литровым мотором

На столичном рынке классических автомобилей появилось предложение, которое наверняка привлечет внимание коллекционеров и любителей советского автопрома: на продажу выставлен седан ГАЗ-24-34 Волга 1991 года выпуска, созданный для нужд спецслужб СССР.

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