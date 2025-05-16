Путин освободил от должности главкома сухопутных войск Олега Салюкова

Теперь он занимает пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главнокомандующего сухопутными войсками ВС РФ генерала армии Олега Салюкова.
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