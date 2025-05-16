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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путин освободил от должности главкома сухопутных войск Олега Салюкова

Путин освободил от должности главкома сухопутных войск Олега Салюкова

Теперь он занимает пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности главнокомандующего сухопутными войсками ВС РФ генерала армии Олега Салюкова.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Освободил от должности главнокомандующего сухопутными войсками ВС РФ Салюкова и назначил его заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Однако все идут не на пенсию, а в компанию к Шойгу.
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