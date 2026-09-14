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Банк России введёт надбавки по вложениям в облигации потребкредитов

Банк России введёт надбавки по вложениям в облигации потребкредитов

Банк России с 15 октября 2026 года введёт надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями от потребительских кредитов.

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