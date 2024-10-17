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Оператор "Северных потоков" требует 574 млн евро за вмятину на трубопроводе

Оператор "Северных потоков" требует 574 млн евро за вмятину на трубопроводе

Страховщики не хотят платить, так как считают, что повреждение появилось из-за взрыва.Оператор "Северных потоков" Nord Stream AG не согласны с выводами страховщиков, которые заявили, что вмятина на одной из труб возникла осенью 2022 года.

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