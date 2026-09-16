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Фестивальне дә, Булатны да «отменили». Вакытлыча... Ә эскизлар шәп!

Фестивальне дә, Булатны да «отменили». Вакытлыча... Ә эскизлар шәп!

Кариев театрының «Һөнәр» яшь режиссура бөтенроссия фестивале белән интегүен күптән күзәтә идек: тоткасыз чемодан инде менә – тегеләй дә тарткалады, болай да эткәләде аны театр директорлары.

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