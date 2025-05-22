Обязательная регистрация сельхозживотных началась в Нижегородской области

Обязательная регистрация сельскохозяйственных животных началась в Нижегородской области. Вопросы проведения кампании обсудили на заседание комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Законодательного Собрания.
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