Украинскому телеканалу пришлось извиняться за количество погибших военных ВСУ

Бегущая строка с количеством погибших была пущена в эфир во время национального телемарафона. Украинский телеканал «1+1» опубликовал данные о более чем 1,1 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ, пустив эту информацию в эфире в бегущей строке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)