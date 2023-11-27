Украинскому телеканалу пришлось извиняться за количество погибших военных ВСУ

Бегущая строка с количеством погибших была пущена в эфир во время национального телемарафона. Украинский телеканал «1+1» опубликовал данные о более чем 1,1 миллиона погибших и пропавших без вести военнослужащих ВСУ, пустив эту информацию в эфире в бегущей строке.