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Россияне на 30 процентов чаще стали искать способ скачать пиратские книги

Россияне на 30 процентов чаще стали искать способ скачать пиратские книги

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы крупнейших российских издательств, зафиксировала увеличение числа запросов «бесплатно читать» и «качать книги» на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

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