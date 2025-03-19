Враг атаковал регионы России, загорелась важная нефтебаза на Кубани (ФОТО)

В ночь на 19 марта враг атаковал регионы России. На Кубани загорелась важная нефтебаза. После атаки украинских дронов в станице Кавказской в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе на 20 «квадратах», ее работа была приостановлена, сообщил региональный оперштаб.