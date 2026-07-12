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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 12 июля

Прогноз погоды в Крыму на 12 июля ⛅️ В Симферополе +26 и малооблачно В Севастополе +26 и малооблачно В Евпатории +26 и малооблачно В Черноморском +27 и малооблачно В Джанкое +28 и облачно с прояснениями В Ялте +26 и малооблачно В Алуште +26 и малооблачно В Керчи +26 и малооблачно В Армянске +26 и малооблачно В Красноперекопске +26 и малооблачно В Бахчисарае +27 и малооблачно В Феодосии +26 и малооблачно В Судаке +26 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.

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