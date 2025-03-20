Крайон. Большая книга практик для обретения сверхвозможностей. Тамара Шмидт. Аудиокнига Что в Центре Жизни? Привет! Прежде чем ответить на вопрос: «меняются ли люди?», — давай определимся с тем, что вообще мы имеем в виду под понятием «измениться».