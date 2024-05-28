Юрист рассказал о риске уголовной ответственности за неоплату счетов ЖКУ

Некоторые долги могут рассматриваться в суде, и результатом может стать уголовное наказание. Однако риск оказаться в тюрьме из-за неоплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) очень мал, сообщил кандидат юридических наук и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.
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