Маск заявил о разочаровании расточительством Трампа

Предприниматель и миллиардер Илон Маск, который президентом США Дональдом Трампом после инаугурации был назначен главой департамента государственной эффективности (DOGE), а затем им же резко ограничен в полномочиях, выступил с критикой в адрес главы Белого дома, заявив о разочаровании тем, что происходит.