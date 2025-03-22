Политика как он...
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Политика как она есть

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В Киеве ребенок умер в стоматологии

В Киеве ребенок умер в стоматологии

В Киеве семилетний мальчик умер в частной стоматологической клинике. Об этом сообщает городская прокуратура в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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