Буря во внебиржевом стакане

Привыкаем к новой терминологии: в августе Россию поразил «юаневый кризис». Все началось с того, что в первой декаде месяца ставки по юаневым займам на бирже в России (Russian Secured Funding Average Rate, индекс российского денежного рынка на Мосбирже) превысили 20% годовых.