Microsoft составил черный список запросов для генерации изображений. Которые противоречат политике

Корпорация Microsoft обновила помощника на базе искусственного интеллекта Copilot для предотвращения злоупотреблений и генерации непристойных изображенийОтныне система блокирует запросы, в которых содержатся определенные слова, позволяющие генерировать неполиткорректные, непристойные и неэтичные изображения.
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