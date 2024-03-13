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Microsoft составил черный список запросов для генерации изображений. Которые противоречат политике

Microsoft составил черный список запросов для генерации изображений. Которые противоречат политике

Корпорация Microsoft обновила помощника на базе искусственного интеллекта Copilot для предотвращения злоупотреблений и генерации непристойных изображенийОтныне система блокирует запросы, в которых содержатся определенные слова, позволяющие генерировать неполиткорректные, непристойные и неэтичные изображения.

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