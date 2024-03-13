Microsoft составил черный список запросов для генерации изображений. Которые противоречат политике

Корпорация Microsoft обновила помощника на базе искусственного интеллекта Copilot для предотвращения злоупотреблений и генерации непристойных изображенийОтныне система блокирует запросы, в которых содержатся определенные слова, позволяющие генерировать неполиткорректные, непристойные и неэтичные изображения.