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В зоне СВО наградили штурмовиков из Центрального военного округа

В зоне СВО наградили штурмовиков из Центрального военного округа

Награждение военнослужащих штурмовых групп Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач, состоялось в зоне проведения специальной военной операции, 25 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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