В зоне СВО наградили штурмовиков из Центрального военного округа

Награждение военнослужащих штурмовых групп Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач, состоялось в зоне проведения специальной военной операции, 25 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.