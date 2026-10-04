Экипажи Т-90М уничтожили "противника" с закрытых позиций на учениях "Центр-2026"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Экипажи танков Т-90М на учениях "Центр-2026" уничтожили условного противника с закрытых позиций и с ходу прямой наводной на полигоне "Тоцкий" в Оренбургской области.
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