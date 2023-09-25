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Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

К МИК присоединилось более 35 компаний из Москвы и регионов России С начала этого года количество изобретений, запатентованных участниками Московского инновационного кластера, увеличилось почти на 24% по сравнению с показателями прошлого года.

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