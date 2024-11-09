Японский депутат Судзуки намерен обсудить с премьером сигнал Путина о сотрудничестве с Россией

Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки заявил о своем намерении провести разговор с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и министром иностранных дел Такэси Иваей для передачи сигнала, отправленного президентом России Владимиром Путиным во время заседания клуба «Валдай».