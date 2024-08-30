Роскачество выявило опасное мороженое: кишечная палочка и плесень угрожают здоровью детей Ирэн ОрлонскаяНедавнее исследование, проведенное Роскачеством, выявило серьезные проблемы с качеством мороженого на российском рынке.
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