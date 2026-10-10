Телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» обнаружили за орбитой Нептуна ледяные тела размером всего 5 км

Астрономы объединили наблюдения двух космических телескопов, чтобы изучить 27 крошечных объектов на окраине Солнечной системы За орбитой Нептуна астрономы обнаружили и изучили одни из самых маленьких и тусклых известных тел Солнечной системы.
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