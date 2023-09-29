Собянин рассказал о благоустройстве знаковых объектов в центре Москвы

На ул. Люсиновская установили большой игровой комплекс Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Центрального административного округа столицы в 2023 году в блоге на своём персональном сайте.
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