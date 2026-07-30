Гинцбург: пациент, получивший российскую вакцину от рака, чувствует себя хорошо

Первый пациент, получивший российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Получены необходимые реакции иммунитета, заявил в беседе с РИА «Новости»академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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