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Гинцбург: пациент, получивший российскую вакцину от рака, чувствует себя хорошо

Гинцбург: пациент, получивший российскую вакцину от рака, чувствует себя хорошо

Первый пациент, получивший российскую вакцину от рака кожи, чувствует себя хорошо. Получены необходимые реакции иммунитета, заявил в беседе с РИА «Новости»академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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